Vijftig probleemjongeren een jaar onder de pannen

De jongeren, die kampen met veel problemen zoals verslaving, kunnen er een diploma (startkwalificatie) halen of doorstromen naar een echte baan. Op verzoek van Haagse fondsen deed een adviesbureau onderzoek naar de succesfactoren en belemmeringen van het project. Daaruit blijkt dat van de 102 jongeren die zich een jaar geleden aanmeldden, ongeveer de helft aan een leerwerktraject is begonnen. Daarvan heeft een derde een baan gevonden en is 20 project doorgestroomd naar een opleiding. 18 procent is voortijdig gestopt en nu ‘uit beeld’.



Het succes lijkt beperkt, maar de stichting benadrukt dat het niet wil zeggen dat het project voor degenen die nu niet werken of studeren ‘mislukt’ is. ,,Het is vaak al heel wat als ze de bank af komen’’, aldus een woordvoerster. Na een jaar houdt de financiering voor het project vanuit de fondsen op. De stichting hoopt dat de gemeente de financiering daarna op zich neemt.



