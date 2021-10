Vijftig uur dansen tot je er bij neervalt

Omdat wij geen trek hebben in Poolse buurmannen blijven de pakketjes wat langer in het magazijn liggen

16 oktober We willen geen Oost-Europeanen als buurman, maar ze zijn wel goed genoeg om in onze kassen of magazijnen te werken. En dat gaat niet meer. Uitzendbureau Charlie Works zoekt alleen al meer dan 800 plekken voor mensen die meteen aan de slag kunnen. En zolang die plekken er niet zijn, blijven onze pakketjes wat langer in de magazijnen liggen.