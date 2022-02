Villa met rieten dak staat in brand in Wassenaar

Dienstrege­ling HTM onder druk door toenemend aantal coronage­val­len onder personeel

De Haagse vervoersmaatschappij HTM dreigt in problemen te komen door het toenemend aantal coronagevallen onder het personeel. In geval van nood zal de vervoerder de frequentie van haar voertuigen verminderen. In Rotterdam, waar ze dezelfde problemen hebben, is de metro al teruggegaan naar de vakantiedienstregeling.

23 februari