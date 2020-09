Villa Ockenburgh schittert weer als vanouds op het landgoed

Buiten­plaats Ockenburgh valt in de prijzen: best opgeknapte plekje van Den Haag

4 september De openbare plek in Den Haag die de afgelopen jaren het mooist is opgeknapt, is buitenplaats Ockenburgh. Dat is de uitkomst na het tellen van zo'n 1800 stemmen voor de HOP-publieksprijs van Platform Stad. Een jury met onder meer landschapsarchitecten koos voor de Rode Loper, de herinrichting van de straten tussen Chinatown en Station HS.