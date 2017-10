Vind je match op de Beursvloer

De derde editie van dit evenement vindt plaats op 1 november. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hier in korte tijd concreet iets voor elkaar betekenen. Coördinator van het Vrijwilligerspunt Laura Visser: ,,Een goede buur willen zijn en elkaar iets gunnen, dat is de achterliggende gedachte. Soms ontstaat er een langdurige samenwerking, maar het hoeft niet.” De deelnemers krijgen van tevoren informatie over elkaar, zodat ze al weten met wie ze in zee willen. Visser adviseert: ,,Formuleer je hulpvraag zo concreet mogelijk en wees creatief bij het onderhandelen.”

Presentator Eric Bouwman is spreekstalmeester en er lopen matchmakers rond. Voor de herkenning mogen mensen in bedrijfskleding komen of in een tenue van hun vereniging. ,,We maken er altijd een feestje van”, aldus Visser.