Vinding van dierenasiel Julialaantje genomineerd voor prijs

23-jarige Desteny vindt nog steeds bekertjes urine in het trappen­huis: ‘Pis buiten!’

12:22 De 23-jarige Desteny, die vorig jaar in deze krant alarm sloeg over de vieze en onveilige situatie in haar flat, wordt er in het corona-tijdperk nog steeds omringd door ontlasting van anderen. In het trappenhuis aan de Francois Valentijnstraat staan met enige regelmaat bekertjes urine van insluipers. ,,Soms ligt er kots.”