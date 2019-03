Vinyl is weer populair in Den Haag: terug van bijna weggeweest

VIDEO Hagenaar waarschuwt buren voor brand: ‘Het had zoveel slechter kunnen aflopen’

16:24 Drie Hagenaars zijn vannacht gewond geraakt bij de brand in een pand aan de Hooftskade. ,,Maar het had zoveel erger kunnen aflopen”, verzucht Abdelali Zouine, die zijn buren midden in de nacht wakker belde.