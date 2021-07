Violist Gregor Serban speelde het Kurhaus plat, Kleinzoon probeert 90 jaar later nieuw leven in te blazen

,,In 1977 kwamen we met ons gezin terug in Scheveningen”, zegt Alexander Serban. ,,Dit is mijn plek. Ik houd ervan op de boulevard op een bankje te zitten en in de oneindigheid te staren. De natuurelementen van zee en duinen maken indruk op mij en geven een gevoel van vrijheid. De stad is vlakbij, maar Scheveningen is een dorp apart waar iedereen elkaar kent.”