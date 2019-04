Viroloog Ab Osterhaus: Kinderen worden doodziek van mazelen

Twee kinderen op de crèche die zijn besmet met het zeer besmettelijke mazelenvirus hadden hun vaccinatie niet gehaald. Waarom de kinderen de prik niet kregen, wordt omwille van de privacy niet bekend gemaakt. Als de ouders er bewust voor hebben gekozen om hun kroost niet in te enten, is dat onverstandig vindt Osterhaus. ,,Ik denk dat dit een volkomen verkeerde voorstelling van zaken is. Allereerst omdat mazelen bij kinderen een zeer ernstige ziekte is, ze worden er doodziek van. Als je je kinderen dat kunt besparen moet je dat doen. Daarnaast vindt het virus elk kind dat niet gevaccineerd is of geen mazelen gehad heeft.”