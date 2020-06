Viruswaanzin annuleert demonstraties in steden en doet oproep: Kom zondag naar het Malieveld

Den Haag zoekt onderne­mers met creatieve ideeën voor de 1,5 metersamen­le­ving

8:11 Ondernemers in Den Haag die goede plannen hebben voor het ondernemen in de 1,5 metersamenleving wordt opgeroepen zich te melden bij de Economic Board The Hague. De drie bedrijven met de beste plannen krijgen toegang tot het uitgebreide netwerk van de organisaties achter de ondernemerspitch én ondersteuning bij de uitvoering van hun plannen.