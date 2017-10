Vis verdeelt het Regentesseplein

Groot was de verbazing van gebruikers van buurtcentrum De Regenvalk toen ze na een verbouwing en tijdelijke verhuizing weer terugkwamen op hun oude plek. De ingang van het pand was verplaatst van de Weimarstraat naar het Regentesseplein zodat de gebruikers een ruim uitzicht zouden krijgen. Dat hadden ze ook, tot een kleine twee weken geleden er ineens een viskraam voor hun deur neerstreek. Niemand in de buurt zou op de hoogte zijn geweest van de komst van deze ambulante handelaar, behalve de eigenaar van de kar zelf en de gemeente die de vergunning heeft afgegeven.



De Haagse Stadspartij heeft bij monde van raadslid Peter Bos (leefbaarheid en veiligheid) in de gemeenteraad vragen gesteld over de kwestie. Niet alleen neemt hij het op voor buurtbewoners die klagen over stankoverlast, ook vraagt hij zich af of de komst van deze ondernemer - die ook snacks en drankjes verkoopt - niet in strijd is met de gemeentelijke nota 'Markten, straathandel en kiosken 2016-2021'.