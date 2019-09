Visafslag wacht nog op miljoenen van gemeente voor grote renovatie

United Fish Auctions (UFA) wil zo’n zeventien miljoen euro in de renovatie van het monumentale gebouw uit 1964 steken. Daarmee wordt de visafslag toekomstklaar gemaakt en komt er ruimte in het pand vrij voor visverwerkende bedrijven.

Maar om de grote opknapbeurt te kunnen beginnen heeft het bedrijf wel eerst de miljoenen nodig die oud-wethouder Karsten Klein (CDA) al in 2017 toezegde. ,,Die afspraken zijn nog altijd niet nagekomen’’, zegt directeur Van Nieuwenhuijzen.

Dat is opvallend, omdat wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) in een commissiedebat suggereerde dat de belofte gestand zou zijn gedaan. ,,Ik heb er dekking voor moeten zoeken, omdat mijn voorganger dat niet had gedaan’’, zei Revis.

Quote Het verwijt van besluite­loos­heid stuit me tegen de borst Johan van Nieuwenhuijzen

Besluiteloos

De wethouder verweet United Fish Auctions zelfs verregaande besluiteloosheid. ,,Ik mag eigenlijk niet wijzen, maar mijn god: hoe lang kan het duren?’’ mopperde Revis. En: ,,Misschien moeten we maar eens kijken naar ons aandeelhouderschap in het bedrijf. De gemeente is voor dertig procent aandeelhouder van United Fish Auctions.’’

De kritiek valt verkeerd bij directeur Van Nieuwenhuijzen. ,,Het verwijt van besluiteloosheid stuit me tegen de borst’’, zegt hij. ,,Wij zijn al lang klaar om te beginnen met de renovatie, maar wachten op de gemeente.’’

Quote Ik ben wel klaar met de lakse houding van Den Haag Pieter Grinwis

Laks

Ook raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP ergert zich. ,,In de Haagse begroting is alweer geen geld gereserveerd voor de visafslag’’, zegt hij. ,,De gemeente laat het erbij zitten. Ik ben wel klaar met de lakse houding van Den Haag en van de wethouder die de visafslag kennelijk minder belangrijk vindt dan het cultuurcomplex waar hij wel zo dertig miljoen extra in steekt.’’

Blij is hij ook niet met de opmerking over het Haagse aandeelhouderschap in UFA. ,,En dan ook nog dreigen. Dat is volstrekt fout.’’