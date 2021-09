Vishandel Keus op station Hollands Spoor stopt na 72 jaar

Nachtmer­rie voor kattenbaas­jes: Sky ‘compleet doorweekt’ met olie en koelvloei­stof na rit onder motorkap

23 september Het is één van de grootste nachtmerries van een eigenaar van een kat: dat het huisdier verdwijnt onder de motorkap van je auto zonder dat je het weet. In Rotterdam kroop een kat afgelopen donderdag onder de motorkap van een auto, waarvan de bestuurder pas in Rijswijk doorhad dat de kat meegereisd was.