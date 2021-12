Viskoekjes om van te watertanden bij Thais restaurant Curry&Cocos

Ruud Brood blikt terug op een heftig jaar: ‘Het was overleven, maar ADO is geen dood paard meer’

Voor ADO Den Haag-trainer Ruud Brood (59) was 2021 op zijn zachtst gezegd een heftig jaar. Hij degradeerde met zijn club roemloos uit de eredivisie, ervoer de stress rondom de onzekerheid over het voortbestaan van ADO, kreeg met zijn ploeg het overlijden van supporter Dani voor zijn kiezen en won de eerste periodetitel van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Dit is niet een jaar dat je zomaar even in het kort kan navertellen.”

22 december