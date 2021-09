Viskoning Simonis nu ook expert in kerstballen: ‘De trend is pastelkleuren’

,,Wij zijn heel vroeg begonnen”, verklaart Simonis de duizenden blinkende ballen, bellen en ander tastbaar kerstgevoel in de Christmas Village aan de Dr. Lelykade in zijn geliefde Scheveningen.



,,We hebben veel opgekocht van wat al in Nederland was en we hopen ook nog artikelen uit China te krijgen, maar dat is lastig. En wat er komt is duurder.”



,,De trends? Pastelkleuren, zacht goud en blauw”, zegt de man die ook alles weet van haring, schol en garnalen. En ook al lijkt dat branchevervaging, Simonis heeft gewoon een goede neus voor zaken doen.