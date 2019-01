Viskraamhoudster wil 68.000 euro compensatie om sloop kraam

,,Drie ton was de kraam waard. Wij hadden de Jaguar onder de Haagse Marktkramen", zei Wateringse Shelley Vrolijk tijdens een rechtszaak aan de Kneuterdijk. Vrolijk vindt het geen stijl van de gemeente om geen cent nadeelcompensatie voor die kraam te geven. Den Haag staat op het standpunt dat Vrolijk bij de overname van de standplaats en viskraam in 2011 had kunnen en moeten weten dat het Haagse Marktbeleid flink op de schop zou gaan. Zo wilde de gemeente meer eenheid op de markt en moesten kramen voortaan aan allerlei afmetings- en bouwregeltjes voldoen. Dat was volgens de gemeentewoordvoerder al in 2009 wijd en zijd bekendgemaakt. Maar volgens Vrolijk wist niemand op de markt hoe en wanneer wat zou gaan gebeuren en werd iedereen in 2014 en ‘15 overvallen. Den Haag wil de verloedering keren en een aantrekkelijker markt neerzetten, zei de gemeentewoordvoerder. Maar wel over de ruggen van de marktondernemers, aldus Vrolijk. Zij ontkende tijdens de rechtszaak door de gemeente op de hoogte te zijn gesteld dat zij na overname van de standplaatsvergunning. Ik ben talloze keren op het gemeentehuis geweest om de overdracht van de vergunningen goed te krijgen. Ik moest zelfs terug komen om een paraaf op de achterzijde van een paar documenten te zeggen. Maar niemand vertelde mij dat ik naast een standplaatsvergunning ook een containervergunning nodig had. En omdat ze die niet had legde Den Haag later een dwangsom op en weigerde de gemeente één cent compensatie voor haar in 2015 gesloopte viskraam te betalen. ,,We hebben toch de kosten van de sloop en de afvoer voor onze rekening genomen", zei de gemeentewoordvoerder.

Coulance

Rechters en staatsraden Lex Michiels en Nico Verheij vroegen of de gemeente niet wat meer coulance had kunnen tonen voor de nare tussen-wal-en-schipsituatie waarin Vrolijk terecht is gekomen. Want zij nam de viskraam over van de vorige eigenaar die in 2011 tegen zijn wil door een slepende ziekte de markt moest opgeven, terwijl de gemeente haar niet op de hoogte had gesteld dat zij op termijn van haar viskraam af wilde. Dat vindt de gemeente een kwestie van ondernemersrisico, zo bleek uit de reactie van diens woordvoerder.



Volgens Vrolijk heeft de gemeente in 2011 met opzet verzwegen dat zij een containervergunning nodig had om zo geld te kunnen besparen bij het opruimen van de markt. ‘Er zijn nog zeven tot tien andere marktkooplui die in hetzelfde schuitje zitten als ik. Die hebben ook geen cent gekregen.Die wisten ook van niets. Net als mijn familie, die al 70 jaar op de markt zit. Al jaren roept de gemeente dat ze de Haagse Markt wil aanpakken. Er wordt al 50 jaar gesproken over een overkapping. Maar er gebeurt niets. En dan opeens mijn mooie kraam vervangen door een stel grijze eenheidsunits. En nadat de markt twee jaar geleden is gerenoveerd zijn de huurkosten eventjes met 400 procent gestegen. Wij betalen alleen maar. De gemeente wil alleen maar geld aan ons verdienen en verder niks,’ aldus Vrolijk, die desalniettemin enthousiast verder gaat met vis verkopen op de Haagse Markt.



Uitspraak over een eventuele compensatie van 68.000 euro volgt binnen enkele weken.