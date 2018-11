Visopleiding houdt 'schoffies' van straat

,,We hebben ze letterlijk van straat geplukt'', zegt onderwijsmanager Rinus de Rijder van SVO vakopleiding Food. ,,Deze vriendengroep hing vaak rond in Scheveningen en omwonenden hadden daar soms last van. Deze jongens hebben geen werk, geen diploma. We zijn met jongerenwerkers en de gemeente om tafel gaan zitten om voor deze groep iets te bedenken.‘’



Dat resulteerde in het nieuwe lesprogramma dat speciaal voor deze groep is ontwikkeld. Dat betekent weinig theorie en veel praktijk. Wekelijks krijgen ze een dag theorieles en vier dagen gaan ze in de leer bij een visspecialist in Scheveningen. ,,Tijdens de theorieles waren het net stuiterballen, totdat er een visboer binnen kwam met een bak vol vissen. Vanaf dat moment hingen ze aan zijn lippen.''