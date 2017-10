Visserij houdt wind in de zeilen

Volgens Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van United Fish Auction op de Scheveningse visafslag, gaat het de laatste jaren ‘heel erg goed’ met de visserij in de badplaats. Inzet van meer schepen leverde in een jaar tijd 600 ton extra vis en garnalen op. Bovendien stijgen de visprijzen. Zo werd de tong in een jaar tijd vier procent duurder. Van Nieuwenhuijzen: ,,In 2016 draaide de Scheveningse visafslag een omzet van 34 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2003 was dat 14 miljoen euro.”



Dat het zo goed gaat met de Scheveningse visserij, is met name te danken aan verduurzaming van schepen, meent Van Nieuwenhuijzen. ,,Rederijen in Scheveningen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het moderniseren van hun schepen”, legt hij uit. ,,We lopen in Europa inmiddels ver voorop wat betreft duurzaamheid en rederijen in andere landen kijken jaloers naar onze schepen. Die verbruiken minder brandstof. Bovendien wordt meer vis gevangen, terwijl de bijvangst juist minder is.”



Dat vis bij de consument toeneemt in populariteit, speelt ook een grote rol in de omzetstijging. ,,Waar vis vroeger gewoon vis was, is vis nu food”, zegt hij. De perikelen rond vlees en de manier waarop vlees wordt verkregen, spelen daar volgens hem een rol in. ,,Men kiest steeds vaker voor vis in het menu.”