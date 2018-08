'Visserij mogelijk hardst getroffen door gevolgen brexit'

Na de brexit echter willen de Britten hun eigen wateren beheren. Als Groot-Brittannië en de EU geen goede afspraken maken, dreigt Nederland uit het visrijke Britse deel van de Noordzee verdreven te worden en worden de schepen gedwongen met zijn allen op een kluitje in het EU-deel te vissen. Met alle economische gevolgen van dien.



,,In het meest extreme geval , dus als het tot een no deal komt en het Verenigd Koninkrijk in één klap uit de Europese Unie kukelt, wordt straks halverwege de Noordzee een denkbeeldige lijn getrokken", vertelt Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ) én van de Europese Visserij Alliantie (EUFA). ,,Vissers uit Nederland mogen daar na 29 maart, en dat is al over een paar maanden, niet meer overheen. Doen ze dat toch, worden ze teruggedreven naar het Europese gedeelte. En daar zit dus veel minder vis."