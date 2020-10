Vissers stuiten op explosief bij de Wijndaelersingel

Poolse arbeidsmi­grant maakt met steekpar­tij ‘valse start’, OM eist drie jaar cel

16 oktober Patryk P. (20) was naar Nederland gekomen om er een nieuw bestaan op te bouwen, maar belandde als zoveel arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Den Haag op straat. In juli dit jaar verwondde hij op een hangplek bij het Malieveld tijdens een steekpartij een andere man in de borst en zij. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen de Pool vanwege een poging tot doodslag.