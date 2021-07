Vissers zijn eigenzinnig, eigenwijs en verkeerd begrepen: ‘Doorgaan na tegenslag hoort bij onze cultuur’

De haven van Scheveningen: het bruist van het leven. Clubjes toeristen drommen langs het water, kletsende dames schrijden neer voor glazen wijn en surfers rijden langs met boards onder hun armen. Veel verschillende levens komen samen op dit stukje grond – toch staat één wereldje op zichzelf: de visserscultuur.



,,De meeste mensen weten er weinig over, komen niet met de visserij in contact”, legt Hiske Ridder (53) uit. De documentairemaakster is meerdere malen met vissers mee geweest op zee en begrijpt de gevaren van het heden en de toekomst. In oktober betreedt ze de vissersboten weer om het uitgestelde tweede deel van de documentaire te maken. ,,Want het is heel belangrijk dat mensen deze wereld zien.”