Vlag uit bij Wateringse Veld College: School niet langer zeer zwak

Huurders Maanplein naar rechter om brandvei­lig­heid van appartemen­ten­com­plex

18 januari Huurders van de appartementen aan het Maanplein in de wijk Binckhorst slepen verhuurder Aegon/Amvest voor de rechter om de brandveiligheid in het complex. Volgens het vastgoedbedrijf is het complex in Den Haag gewoon veilig.