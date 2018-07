Vlag uit in Transvaal: ouderensoos kan door

Het echtpaar Steenwijk haalt al decennialang ouderen in de buurt achter de geraniums vandaan. Vaak gaat het om vereenzaamde mensen die nauwelijks nog buiten komen. Sinds 2015 doen ze dat met geldelijke steun van Staedion in hun eigen ontmoetingscentrum in Transvaal.



Maar de woningcorporatie zou daar niet meer mee doorgaan, kregen de mannen onlangs te horen. Er was nog geld voor het eerste half jaar van 2018, daarna was het voorbij.



,,Het is even mis gegaan’’, erkent een woordvoerder van Staedion nu. ,,Het kan en mag niet zo zijn dat een prachtig initiatief als het ouderencentrum in Transvaal buiten de boot valt. Dit willen we juist behouden voor de stad.’’



Corporatie Staedion geeft de ouderen in Transvaal de garantie dat hun soos genoeg geld krijgt om door te gaan. ,,Wij zorgen ervoor dat Hans en Hennie het tot december financieel kunnen uitzingen. In de tussentijd gaan we met de gemeente regelen dat het ook in de toekomst goed komt. De mannen hoeven zich geen zorgen meer te maken.’’