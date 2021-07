Vlaggende slijter Gerard hielp Voorburg aan de wijn en zorgde ervoor dat ieders glas gevuld bleef

Gerard werd geboren terwijl iedereen proostte op het nieuwe jaar. Dokter Van de Marck was van een feestje weggeroepen en had z’n zwarte cape nog om toen hij Gerard, in de Haagse Tomatenstraat, ter wereld hielp. De zwierige start en de klinkende glazen waren een voorbode voor het leven dat Gerard te wachten stond. Hij was de jongste in een grote en gezellige horecafamilie. Z’n vader had een strandtent op Scheveningen en het Stationskoffiehuis op het Westeinde in Voorburg. Een café in een oud mooi pand met pilaren dat later plaats zou maken voor de Utrechtsebaan.