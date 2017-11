Vlaggengekte in raad: plannen voor stadsvlag, piratenvlag en regenboogvlag

Andere partijen hadden ook zo hun wensen, bleek al snel: GroenLinks en de Stadspartij zien wel wat in de piratenvlag: ,,Den Haag is een stad aan zee en was ooit uitvalsbasis voor piraten'', zei HSP-fractieleider Peter Bos. ,,We moeten de subculturen ook vertegenwoordigen.''

En, voegde hij toe: de dekking voor het voorstel is ook al geregeld. ,,De vlag is reeds gekocht!'' GroenLinks opperde om de regenboogvlag dan ook maar te hijsen, de PvdA ziet meer in de tekst van Artikel-1 van de Grondwet: ,,Niet de symbolen, maar de waarden die we delen moeten centraal staan'', zei PvdA'er Martijn Balster.