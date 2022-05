Vlaggenmast staat nu vast in beton: regenboogvlag blijft hopelijk wapperen

Gouden Pollepel In dit restaurant ga je met een shot vitamine A de deur uit en kun je er weer even tegenaan

Hier ga je vrolijk en met een shot vitamine A de deur weer uit. Aandacht voor de gast is wat de uitbaters van de bekende horecafamilie extra voor ogen hebben in een gemoedelijke en sympathieke bistro. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Restaurant Vaderloos.

29 april