Vlak voor overlijden poseerde Fendi voor deze fraaie uitwaaifoto: ‘Ontzettend dierbaar’

Waar is deze foto genomen?

,,Op Texel. Dat is een plek die ons heel dierbaar is en waar we komen als we iets moeten verwerken of dingen op een rijtje moeten zetten. Ik kwam er voor het eerst toen mijn moeder overleed. En het eiland heeft me sindsdien gepakt. Dit is trouwens een van de laatste foto’s die ik van Fendi heb kunnen maken. Helaas is ze niet veel later op vierjarige leeftijd aan hartfalen overleden.”