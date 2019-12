Vlam weer in de pan in Duindorp: jongeren gooien zwaar vuurwerk naar ME, sfeer enorm grimmig

Voor de derde avond op een rij is het weer onrustig in de straten van Duindorp. Jongeren stichten brandjes en gooien zwaar vuurwerk naar de ME. Die is massaal aanwezig in de wijk. Ook de leegstaande Pnielkerk stond korte tijd in brand. De wijkbewoners zijn boos omdat het vreugdevuur met oudjaar komende editie niet door kan gaan.