Vlammen slaan uit geparkeerde auto aan de Steenwijklaan

Een geparkeerde auto is vannacht aan de Steenwijklaan in Den Haag in vlammen opgegaan. De brand werd opgemerkt door een voorbijganger, die gelijk de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer kon het vuur doven, maar niet voorkomen dat het voertuig veel schade opliep.