Vlammen slaan uit voormalige kloosterwoning naast Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk

Vlak voor dat raad over mos­kee-pand praat, gooit Westland het in verkoop: ‘Arrogante domheid’

Wie verenigingsgebouw De Eendenburcht in Wateringen wil hebben om er iets maatschappelijks mee te doen, kan per direct een bod doen vanaf 2,5 ton. Vlak voordat de gemeenteraad maandag wordt bijgepraat over de verkoop van het pand heeft het college van B en W het in de verkoop gedaan op de website Funda. ,,Het is van een stuitende, onfatsoenlijke en arrogante domheid.”

7 februari