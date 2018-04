Vlammen sloegen uit ramen van woning in Rijswijk

Beloning van 20.000 euro voor gouden tip liquidatie

13:01 De hoofdofficier van justitie van het OM in Limburg heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de liquidatie van de 44-jarige Kemal Zengin. Hij werd in augustus vorig jaar in het Limburgse Blerick doodgeschoten. De vluchtauto die daarbij werd gebruikt, werd eerder in Zoetermeer gestolen.