Vlammen verzwelgen dakkapel in Voltastraat, buurt opgeschrikt door explosie

UpdateEen enorme brand én een explosie hebben Hagenaars in de omgeving van de Voltastraat vanmiddag de schrik om het hart geslagen. De brand ontstond in een dakkapel van een van de huizen in Duinoord. Nadat de vlammen zich over verschillende aangrenzende dakterrassen hadden verspreid, bereikten ze ook een gasfles die toevallig bij de achterburen op het balkon stond. Een heftige explosie was het gevolg.

Door de brand is een man gewond geraakt. Hij is volgens een woordvoerder van de brandweer met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. ,,Hij had brandwonden en daarnaast ook rook ingeademd.’’

De brand woedde vanmiddag kort na het middaguur en hield de buurtbewoners en brandweerlieden nagenoeg de hele middag in zijn greep. Vanuit het Westland en vanaf de A12 waren de rookpluimen en uitslaande vlammen te zien, die uiteindelijk pas rond 17.00 uur, toen het sein brandmeester werd gegeven, volledig konden worden bedwongen.

Verzengende hitte

De brandweer heeft ondanks de verzengende hitte keihard gewerkt, meent de woordvoerder. ,,Het mag ook weleens gezegd worden dat ze echt fantastisch werk hebben verricht.”

(Tekst gaat door na de foto)

Volledig scherm Er woedt een grote brand in de Voltastraat in Den Haag: meerdere dakterrassen worden verzwolgen door vlammen. © Regio15

Dat er een gasfles bij het huis direct achter de brandende woning op het balkon ontplofte, was een extra complicerende factor voor de hulpdiensten. Waarom de fles op het balkon stond, is nog een raadsel. ,,We doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.” De gasfles explodeerde nadat er al een brand woedde in de dakkapel aan de Voltastraat. ,,We weten niet waarom de fles daar lag. Die kan daar hebben gelegen om meerdere redenen. Misschien werd de fles gebruikt voor werkzaamheden want veel mensen zijn nu aan het klussen.” Ook kan de brandweerwoordvoerder niet uitsluiten dat het wellicht een gasfles voor een barbecue is geweest.”

(Tekst gaat door na de foto )

Volledig scherm Een slachtoffer liep brandwonden op bij de brand die woedde in de dakkapel in de Voltastraat. © Jos van Leeuwen

Hoogwerker

Met behulp van een hoogwerker konden de brandweermannen uiteindelijk bij de brand die op het dak woedde komen. Van de dakkapel is nagenoeg niets meer over. ,,De schade is fors”, vertelt de woordvoerder. ,,Ook omliggende panden hebben schade opgelopen. Daarnaast hebben veel omwonenden schade door wateroverlast.” Hulpdiensten hebben de buurtbewoners uit meerdere woningen vandaan moeten halen om hen in veiligheid te brengen. ,,Sommigen van hen zijn weer thuis. Maar de schade is echt fors.”

Op social media circuleert inmiddels een filmpje van de explosie. Daarop is niet alleen de ontploffing te zien, maar ook een harde knal te horen.

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Regio15

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Regio15

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Regio15

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Regio15

Volledig scherm Nadat een brand in een dakkapel aan de Voltastraat was ontstaan, verspreidden de vlammen zich ook naar de overkant. Daar explodeerde vervolgens een gasfles die op het balkon stond bij een van de buren. © Regio15