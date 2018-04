Vleermuis houdt sloop pizzeria voorlopig tegen

Eis: cel in na steekpartij om scooteroverlast

7:52 Een simpele ruzie over te hard rijden op een scooter mondde in september 2016 in Scheveningen uit in een steekpartij. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 22-jarige verdachte gisteren dertig maanden celstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk.