Vleugels op selfiemuur Scheveningen moeten net als in Nashville vleugje saamhorigheid en liefde geven

Scheveningen heeft bij strandclub WIJ net als in Nashville een selfiemuur met vleugels gekregen. Zijn het in de Amerikaans Music City engelenvleugels met de spirituele tekst: What lifts you up. In Scheveningen zijn het flamingovleugels met de tekst ‘Minder ik, meer wij', die de mensen moeten laten stralen als paradijsvogel.