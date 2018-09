Vliegshow met vuurwerk in Scheveningen primeur voor Nederland

Truus van Amstel, organisator van de luchtshow, is door het dolle door de komst van het unieke evenement naar Scheveningen. ,,Er wordt in een uur een intensief programma afgewerkt waarin vijf vliegshows worden gegeven'', vertelt ze. ,,De vliegtuigen voeren allerlei capriolen uit in de lucht. En op het laatste moment maken de piloten de shows af met vuurwerk vanaf de vliegtuigen. Op de vleugels staan spuitfonteinen. Dit is de eerste keer in Nederland dat zo'n luchtshow wordt gegeven.''



Het klinkt gevaarlijk, maar Van Amstel verzekert dat aan strikte veiligheidsregels wordt voldaan. ,,De vliegtuigen gaan zó hard, minstens 180 kilometer per uur, dat zij nooit door hun eigen vuurwerk geraakt kunnen worden. Ze vliegen 300 meter van de vloedlijn, dus het publiek staat veilig.''



De show is onderdeel van The Hague Highlights, een evenement dat speciaal op touw is gezet voor het jubileumfeest ter ere van het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen. Nog twee andere lichtevenementen worden in november en december georganiseerd, maar hiervan zijn de plannen nog niet rond.



De vliegshow met vuurwerk is op zaterdag 1 december.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!