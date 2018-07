Vliegshow Veteranendag bekeken vanuit Haagse Toren

Onderdeel van de jaarlijkse Veteranendag is de vliegshow met historische en moderne vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Dit jaar kunnen mensen de vliegshow op een unieke manier beleven, namelijk vanaf de Haagse Toren van de Grote Kerk. ,,Ik zou alle Hagenaars willen oproepen: kom vooral een keertje klimmen, want het is de moeite waard.''