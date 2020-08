Vlietdagen gaan door met uitgekleed programma

Zo is er zondagmiddag 6 september een bescheiden culinair festival op het voorterrein van Restaurant, Hotel & Spa Savarin in Rijswijk. Verder worden bijzondere fiets- en wandelroutes aangeboden, komt er een culinaire week waarin restaurants een week lang plaatselijke gerechten serveren en is er op zondag 20 september een stadsontbijt in zowel Voorburg als Leidschendam en Stompwijk.