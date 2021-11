Vloeren en meubels van kokosnootschil: ‘Sterker dan hout en beter voor milieu’

Scheids­rech­ter Ivar is wangedrag spelers zat en stopt: 'Ik werd bespuugd, uitgeschol­den en geslagen’

Na het zoveelste incident op en rond de voetbalvelden was scheidsrechter Ivar Gieles (31) uit Den Haag er helemaal klaar mee. De afgelopen jaren is hij beschimpt, bespuugd en kreeg hij zelfs een tik op zijn hoofd van een supporter. Hij haalt zijn voetbaltas voorlopig niet meer uit de kast en maant de KNVB tot actie. ,,Ik laat me niet langer vrijwillig voor de ergste dingen uitmaken.”

6 november