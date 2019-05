Vlucht prins Harry vertraagd, eerste fans verzamelen zich in Den Haag

De Britse prins laat niet zomaar zijn maandag geboren zoon Archie en echtgenote Meghan alleen. Harry is in Den Haag met een missie waaraan hij zijn hart heeft verpand: de Invictus Games, de Spelen voor gewond geraakte militairen en veteranen. Prins Harry, zelf Afghanistan-veteraan, is een van de initiatiefnemers van de Games en komt vandaag om twaalf uur de aftrap geven voor het aftellen naar de internationale sportmanifestatie volgend jaar in Den Haag.



De stad is er super trots op om in 2020 van 9 tot en met 16 mei gastheer te zijn van deze Spelen die in 2014 voor het eerst zijn gehouden in Londen. De schitterende Sportcampus in het Zuiderpark is het decor van de editie van volgend jaar, en ook van de presentatie ervan vandaag.



Volgend jaar om deze tijd ziet het Zuiderpark er héél anders uit. Bij de Sportcampus wordt een overdekt stadion voor 5000 mensen gebouwd voor de openings- en sluitings ceremonie. Kan ook publiek naar toe. Het terrein is gratis te bezoeken. Voor wedstrijden wordt entree gevraagd, zo rond een tientje.