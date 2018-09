Vluchtelingenwoningen worden bestemd voor sociale huur

De Narcislaan (Loosduinen), het Boekweitkamp (Mariahoeve) en een locatie aan het Oosteinde (Wateringse Veld) worden toegevoegd aan de sociale woningvoorraad. De woningen op de tijdelijke locatie aan de Koperwerf in Kerkentuinen worden flexwoningen. Groep de Mos laat weten dolblij te zijn met het schrappen van de locaties voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. ,,Wij hebben veel zorgen ontvangen van bewoners die geconfronteerd werden met de huisvesting van een grote groep statushouders in hun wijk. Ik begrijp dat volkomen’’, zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. ,,Ook voor de statushouder die moet integreren is het beter om niet gehuisvest te worden met tientallen statushouders op één enkele locatie. Dit is echt beter voor alle partijen’’, vindt hij.

Goed streven

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller (HSP) zegt dat het college zich vergist. ,,Het belang van genoeg betaalbare woningen voor statushouders wordt onderschat. Dat het college hiermee hun integratie wil verbeteren, vind ik een goed streven. Maar het bagatelliseert wel het feit dat ze een goede start in dit land nodig hebben.’’ Martijn Balster (fractievoorzitter PvdA) vindt dat het plan vooralsnog te onduidelijk op papier is gezet. ,,Ik maak me vooral zorgen over wat de gevolgen hiervan zijn. Als de statushouders niet op deze grote locaties terechtkunnen, waar dan wel?’’ vraagt hij zich af. ,,Als ze zich moeten richten op sociale huurwoningen, lopen ze het risico op lange wachtlijsten terecht te komen. En komen ze misschien alsnog op de locaties terecht. Krijgen ze dan allemaal urgentie?’’ Balster geeft aan dat hij het onderwerp op de agenda voor een komende raadsvergadering wil plaatsen om zijn vragen beantwoord te krijgen.

Minder

Het besluit van het college is mede ingegeven doordat het verwacht volgend jaar veel minder statushouders te hoeven huisvesten in de gemeente. Het aantal zou in de eerste helft van 2019 tussen de 180 en 270 vluchtelingen liggen. In de eerste helft van 2018 was dat nog 394. Ook legden de coalitiepartijen in hun akkoord vast dat er geen locaties specifiek meer voor statushouders ontwikkeld gaan worden. Dat willen zij nu naleven.



,,Wij willen nog wel inzicht van het stadsbestuur in het aantal statushouders met een tijdelijke verblijfsvergunning dat terug kan naar het land van herkomst, zodra het weer veilig is. Dat is wel de bedoeling’’, aldus Dubbelaar van Groep de Mos.