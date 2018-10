Vluchtpoging van ‘bekende boef’ eindigt in de cel

Zorgen bij winkeliers over ruimere winkeltij­den in Den Haag

11:20 Winkelmedewerkers hebben gisteren de Haagse gemeenteraad opgeroepen om af te zien van het voornemen de winkeltijden te verruimen. In een open brief van de vakbonden CNV en FNV uitten zij hun zorgen over onder meer verdere inbreuken op hun privéleven en hun veiligheid wanneer zij op zondagen na 23.00 uur nog over straat moeten.