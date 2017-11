Vmbo’ers ervaren dat baan bij HTM ‘best leuk’ is

De oudste trammaatschappij van Nederland is de komende jaren naarstig op zoek naar nieuwe werknemers. ,,We willen erg graag een nieuwe generatie bereiken, maar dat valt niet mee’’, zegt Jaap Bierman, directeur van HTM, op het terrein van HTM Infra & Railtechniek aan de Delftweg in Rijswijk. ,,Voor veel jongeren ligt werken bij HTM blijkbaar niet voor de hand. Ze weten niet wat er naast trambestuurder en buschauffeur nog voor andere mooie banen bij ons zijn. En we hebben zoveel te bieden. Op het gebied van techniek, railinfrastructuur en ict, maar ook veiligheid en klantenservice.’’ Tijdens een speciale Bliksemstage, georganiseerd door non-profitorganisatie JINC, krijgen 52 Haagse vmbo’ers op verschillende plekken in de regio te zien wat werken bij HTM betekent. Zo leren de scholieren een tram te besturen, reizigers te helpen bij het opladen van hun ov-kaart, doen ze rollenspellen met ‘boze klanten’ en leren ze als baanmonteur een tramrail te herstellen. Op de locatie in Rijswijk staan zeven leerlingen van het Edith Stein College. Een bijzonder clubje, want ze zijn nog niet zo heel lang in Nederland. Jack komt uit Rusland, Haruto uit Japan, Yvette uit Italië, Elham uit Afghanistan, Noa uit Israël, Tuoi uit Vietnam en Wuday uit Gambia.

Hogedrukspuit

De tieners gaan vol goede moed aan de slag. Met een hogedrukspuit worden eerst rails schoongespoten. HTM-medewerker Bas doet het even voor en legt de noodzaak ervan uit. Uiteraard niet de veiligheidsbril vergeten. Het blijkt een van de favoriete onderdelen van de leerlingen. Vooral de druk die achter het apparaat zit, vinden de tieners ‘cool’.



Tuoi is onder de indruk. Werken met die hogedrukspuit ziet ze in de toekomst wel zitten. Ze kwam drie jaar geleden met haar moeder uit Vietnam en is blij dat ze hier een opleiding kan volgen en straks een baan kan vinden. Ook Jack schuwt de fysieke arbeid niet en vindt het ‘een leuke dag’. Maar of dit echt iets voor hem is; hij moet er nog een nachtje over slapen.



Een volgende klus die de leerlingen moeten klaren, is het afstellen van de rails. Met een grote sleutel maken ze moeren en bouten los en vast en meten ze de afstand tussen de rails. ,,Die moet overal precies hetzelfde zijn’’, legt een HTM-medewerker uit. ,,Anders ontspoort de tram.’’ Vervolgens leggen ze met een grote ijzeren staaf tegels naast elkaar en snijden een ontbrekend stukje op maat met een tegelsnijder. Wuday trekt met man en macht aan het apparaat, maar krijgt de tegel pas met een beetje hulp door. ,,Je moet meer eten’’, roept haar leraar Cees Buurman. De Israëlische Noa vindt het een leuke dag. ,,Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn. Een kantoorbaan zou niks voor mij zijn.’’



Na ruim twee uur wordt de Bliksemstage afgesloten. Hannah Wiegerinck, vestigingsdirecteur van JINC Den Haag - een non-profitorganisatie die jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand helpt aan een goede start op de arbeidsmarkt - is tevreden. ,,Ik vind het fantastisch dat een door en door Haags bedrijf als HTM maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en zich actief inzet voor de jongeren. Ik weet zeker dat zij veel vmbo’ers aan een goede loopbaan kunnen helpen. En zo helpt het bedrijf ook zichzelf. Het is een win-winsituatie.’’