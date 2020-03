VO Haaglanden-topman rent van crisisoverleg naar crisisoverleg: ‘Scholen niet ingericht op werken op afstand’

Ook zal er naarstig worden gezocht naar oplossingen om leerlingen ‘op afstand’, via internet lessen te geven. ,,Dat zal van school tot school verschillen. Er komt nogal wat bij kijken. Onze scholen zijn niet echt ingericht op onderwijs op afstand. We zullen echt tijd nodig hebben om dat te organiseren”, zegt Peters in een eerste reactie op de ‘ongekende’ maatregel om scholen te sluiten

,,Prioriteit is de eindexamengroep. Hun examens zouden over zes weken al beginnen. In het vmbo zouden er komende week al praktijkexamens zijn. Dat moeten we nu allemaal gaan uitwerken en we zullen de nadere instructie van het kabinet hierover volgen.”

Hoewel hij al ruim 40 jaar in het onderwijs werkt, heeft Peters niet eerder voor zo’n uitdaging gestaan. Het overleg met de schoolhoofden en andere betrokkenen wordt overigens gewoon fysiek bij elkaar gevoerd en niet via conference calls. ,,We hebben zulke ingewikkelde zaken te bespreken, dat gaat gewoon niet anders.”