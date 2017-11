‘Voeding is wel een belangrijk thema’

El Khayati zorgt voor feest in Haags kwartiertje

14:30 Nasser El Khayati was vanmiddag weer beslissend voor ADO Den Haag. De 28-jarige baltovenaar, die met Marokko naar het WK hoopt te gaan, zorgde tegen Heracles (4-1) voor de ommekeer. Dit keer met een rollertje in de korte hoek waarmee hij doelman Bram Castro op het verkeerde been zette.