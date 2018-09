Voedselbank Haaglanden is op zoek naar meer armen

Tijd voor een campagne vonden ze bij Stek. ,,Op grond van de cijfers zouden we honderden, misschien wel duizenden klanten moeten hebben.'' Huis aan huis zijn deze week in Zuidwest flyers verspreid. In de folder staat informatie wanneer je in aanmerking komt voor de voedselbank (wie minder dan 215 euro per maand overhoudt voor boodschappen) en waar je je kunt inschrijven.



Het is voor het eerst dat reclame voor de voedselbank wordt gemaakt. Het is een vervolg op hulpverleners, die al van informatie werden voorzien maar dat had nog niet het gewenste effect. ,,We weten niet zo goed waarom we niet meer mensen bereiken. Misschien heeft het met schaamte te maken? Misschien kunnen ze met hulp van vrienden en familie de eindjes aan elkaar knopen? Mogelijk weten ze het niet? We hopen dat mensen zich door de flyer in de bus bewust worden dat dit wel iets voor hun kan zijn.''