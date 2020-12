Voedselbank in Laak deelt 250 kerstbomen uit: ‘Het is een luxeproduct dat niet iedereen zich kan veroorloven’

Het team van de voedselbank in de Haagse Ketelstraat werd zelf ook verrast met de naaldbomen. ,,Die hebben we gekregen van stichting Quiet Nederland, die zich ook inzet om armoede tegen te gaan. Zij hadden 250 bomen voor ons over en die mogen wij nu weggeven.”

Volgens Van Rheenen zullen de bomen, die nu veel ruimte in beslag nemen in de tuin, binnen no time weg zijn. ,,Ik weet zeker dat dit een aangename verrassing zal zijn voor velen. De eerste vijftig komen er vandaag al eentje ophalen. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen zich geen luxeproducten veroorloven. Een kerstboom is op z’n minst twaalf à dertien euro. Dat is dan niet betaalbaar.”