Voedselbank is binnenkort dakloos

Video Hard aan het werk om ingezamel­de sintcadeau­tjes klaar te maken

25 november Den Haag FM heeft met een inzamelingsactie ruim 14.000 cadeautjes opgehaald voor arme kinderen. In een opslagruimte in de Pegasusstraat in Den Haag wordt hard gewerkt om alles in te verzamelen, in te pakken en naar de goede doelen te sturen.