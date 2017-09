Voedselbank op wielen: SRV-bus in Den Haag

Twee uitdeelpunten van de Voedselbank in Den Haag Escamp staan binnenkort op wielen. In het stadsdeel kunnen klanten binnenkort zelf hun voedselwaren uitkiezen in een omgebouwde SRV-wagen.

De SRV-wagen kan bij de oudere klant voor nostalgie zorgen. Een tiental jaren geleden kwam de rijdende supermarkt bij klanten voor de deur. Een flesje melk, een krop sla en een vers brood. De wagen had genoeg te bieden voor de dagelijkse boodschappen. Alhoewel de boodschappenbus in Den Haag is uitgestorven in het straatbeeld, zie je ze nog wel in kleine dorpen in Nederland.



Daar komt nu dus verandering in, zij het in een andere vorm. Stek Den Haag en de Voedselbank hebben een heuse tweedehandse SRV-wagen op de kop getikt die momenteel wordt omgetoverd tot de Sociale Kruidenier. Eerst was de bedoeling dat de bus voor de zomer voor het eerst door Den Haag moest rijden. Dat is niet gelukt. De nieuwe datum is nu 1 november. ,,Maar of we dat halen, weten we nog niet'', aldus Buist. ,,Die datum is wel geprikt, maar het hangt er vanaf of bijvoorbeeld de levering goed verloopt.''

Al een paar jaar zijn Stek Den Haag en de Voedselbank bezig met het project de Sociale Kruidenier. De bedoeling daarmee is dat klanten van de Voedselbank niet een krat met producten meekrijgen, maar deze zelf in een boodschappenbus kunnen uitzoeken. ,,Dat zorgt onder meer voor zelfrespect en zelfvertrouwen’’, vertelt projectleider Kees Buist. Dat is een van de redenen, verklaart hij, dat de organisaties voor deze vorm hebben gekozen.

Tandpasta

Het verschil - naast natuurlijk de verandering van uitdeelpunt naar bus – zit ‘m ook in het aanbod. De producten die normaliter in kratten werden gestopt en uitgedeeld liggen nu als een supermarkt in de wagen. Daarnaast komen er ook levensmiddelen voor hygiëne als tandpasta en wc-eend. ,,En aanvullende producten. Als er veel kroppen sla zijn, proberen wij ervoor te zorgen dat er ook bijvoorbeeld slasaus is.’’ Dat moet in samenwerking gebeuren met winkels uit de buurt. ,,Die dat voor niets of een klein prijsje aanbieden.’’ En er komen vrijwilligers die een luisterend oor bieden en klanten met problemen op weg helpen.

Voorlopig staat de SRV-wagen op twee punten in Escamp: de Exoduskerk en Bokkefort. Als alles goed verloopt komt daar einde dit jaar nog een derde punt bij, namelijk de Shalomkerk. Daar blijft het voor de komende tijd bij. ,,Als het goed bevalt gaan we ook andere uitdeelpunten ombouwen’’, aldus Buist. ,,Maar dat is een lange termijn-kwestie. Iets voor over een paar jaar.’’