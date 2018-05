Voedselpark laat liefhebbers van de Haagse natuur proeven

Video Zo brengt een imker een enorme zwerm bijen naar hun nieuwe onderkomen

21:02 In de Bankastraat in de Haagse Archipelbuurt kwam afgelopen week een enorme zwerm bijen langs. Een imker, die toevallig in de buurt woont ,heeft de bijen met een speciale mand gevangen. De bijen zijn overgezet naar een speciale bijenkast, en daar waren we bij.