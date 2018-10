'Voel me in de steek gelaten na zelfmoord zus'

Boven de bank hangt een ingelijste tekst die eigenlijk alles zegt: 'Dag lieve zus. Ik hou van je. Ik Mis je'. Maar er is meer waarmee Van Knotsenburg haar oudere zus herdenkt. ,,Dit kettinkje heeft mijn moeder gekregen toen mijn zus werd geboren", vertelt ze. Daarnaast heeft zij op haar linkerarm een tatoeage. ,,Een mandala naar haar ontwerp, omdat mijn zus die altijd tekende en daar rustig van werd."



Geëmotioneerd begint ze te vertellen: ,,Op haar zeventiende werd Debbie depressief. In eerste instantie leek het pubergedrag. Het verergerde echter steeds meer, uiteindelijk volgde gedwongen opname bij Parnassia. Het leek daar soms echt een soort gevangenis; af en toe luchten, eten en daarna gaat iedereen naar zijn kamer en gingen de deuren op slot."



Terwijl ze daar zat, deed Debbie een zelfmoordpoging. ,,Ze heeft geprobeerd zich op te hangen in de badkamer, maar het snoer brak." Ze weet nog goed dat zij haar zus daarna opzocht. ,,Ze zat in bh en onderbroek op haar bed, want ze had geen zin meer zich aan te kleden. Mijn ouders en ik kwamen binnen en haar nek zat onder de striemen, haar knieën lagen open. Ze zat daar te midden van andere jongeren die in een crisis zaten.''